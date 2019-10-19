Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели - 14-18 октября

19 октября 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (14-18 октября) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 63,21 доллара за баррель, что на 1,16 доллара больше показателя предыдущей недели, сообщает в субботу Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 63,99 доллара за баррель, минимальная – 62,25 доллара.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 55,04 доллара за баррель, что на 1,13 доллара меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 58,12 доллара за баррель, минимальная – 53,86 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 59,34 доллара за баррель, что на 0,29 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 59,77 доллара за баррель, минимальная –58,98 доллара за баррель.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @AnSav_2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 18 октября 09:55
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 17 октября 15:14
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 16 октября 11:00
Эксперт спрогнозировал ценовые показатели на мировую нефть до 2025 года
Энергетика 15 октября 17:48
Как инцидент в Красном море повлиял на мировые цены нефти? - Эксперт
Энергетика 15 октября 17:24
Каковы прогнозы цен на азербайджанскую нефть? - Эксперт
Энергетика 15 октября 14:25
Лента новостей
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку запчастей
Тендеры 11:57
ПО "Телерадио" заключило контракт с компанией Touchess
Бизнес 11:56
Еще один шаг Узбекистана в привлечении немецких инвестиций
Бизнес 11:49
Эльхан Алескеров: Бакинский саммит Тюркского совета - знаковый этап на пути тюркского единения (ВИДЕО)
Политика 11:48
Разыскиваемое лицо задержано на границе Азербайджана с Ираном (ФОТО)
Происшествия 11:46
Средства, выделенные на развитие киноискусства Азербайджана, увеличиваются в пять раз
Общество 11:31
«Азеригаз» объявил тендер
Тендеры 11:27
ЕИБ может профинансировать проекты по модернизации систем теплоснабжения Узбекистана
Бизнес 11:24
Umid Babek Operating Company проектирует воздушную электрическую линию
Тендеры 11:04