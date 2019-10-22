В Баку состоится международный форум Энергетической хартии

БАКУ /Trend/ - В Баку 24 октября состоится международный форум Энергетической хартии на тему «Энергетический переход через технологические и политические инновации», сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Форум, состоящий из четырех сессий, будет посвящен развитию возобновляемых источников энергии и технологий, использованию и регулированию возобновляемых источников энергии, содействию повышению энергоэффективности, обмену передовым опытом и обеспечению безопасности на региональном уровне.

Ожидается участие в работе форума высокопоставленных представителей правительства из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена. Также в работе форума примут участие представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, а также около 200 участников, включая сотрудников иностранных посольств в Азербайджане, экспертов и представителей СМИ.

На открытии форума выступят министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и генеральный секретарь Энергетической хартии Урбан Руснак.

Форум будет посвящен обсуждению глобальных инновационных тенденций, а также вопросов в связи с процессами развития за пределами хартии со стороны международных, региональных, национальных экспертов в странах-членах Энергетической хартии и странах-наблюдателях.

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