700 специалистов привлечены к работе по сохранению археологического наследия вдоль маршрута TAP

БАКУ /Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) привлек 700 специалистов для сохранения археологического наследия вдоль маршрута трубопровода.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на консорциум TAP AG, об этом сказал управляющий директор консорциума TAP Лука Скьеппати.

«Консорциум уделяет большое внимание сохранению местных исторических и культурных особенностей Италии, Албании и Греции. Мы привлекли более 700 специалистов для сохранения археологического наследия вдоль маршрута», - сказал он.

Скьеппати отметил, что работа по проекту TAP является результатом координации деятельности стран и компаний.

«Мы стремимся адаптировать инфраструктуру трубопровода к индивидуальным потребностям каждой страны, через которую он пролегает», - сказал управляющий директор.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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