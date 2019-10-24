Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе ЕС вырастит с 32% до 60%

БАКУ/Trend/ - Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Европейского союза (ЕС) вырастит с 32 процентов до 60 процентов до 2030 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава Представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаусках, в ходе международного форума Энергетической хартии в Баку.

«ЕС проводит политику поддержки перехода к возобновляемым источникам энергии с 2009 года. До этого страны ЕС проводили эту политику на добровольной основе. Одиннадцать из 27 стран ЕС реализовали цели перехода к возобновляемым источникам энергии. В ЕС 32 процента производства электричества приходится на возобновляемые источники энергии. Дания лидирует среди стран ЕС по доле возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии (50 процентов). Мы ожидаем, что доля ветряной и солнечной энергии продолжит расти в энергобалансе стран ЕС. Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе вырастит с 32 процентов до 60 процентов»,- сказал Янкаусках.

Говоря о потенциале Азербайджана, глава представительства отметил, что Азербайджан является страной огней, а также страной солнечной и ветряной энергии и для него важно социальное воздействие этой политики.



Отметим, что темой форума является «Энергетический переход через технологические и политические инновации».

Форум, состоящий из четырех сессий, посвящен развитию возобновляемых источников энергии и технологий, использованию и регулированию возобновляемых источников энергии, содействию повышению энергоэффективности, обмену передовым опытом и обеспечению безопасности на региональном уровне.

В работе форума участвуют высокопоставленные представители правительства из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена.

Также в работе форума принимают участие представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, а также около 200 участников, включая сотрудников иностранных посольств в Азербайджане, экспертов и представителей СМИ.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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