ЕБРР поддержит развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане

24 октября 2019 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в сотрудничестве с министерством энергетики Азербайджана будет поддерживать развитие возобновляемых источников энергии в стране.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала глава представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте на открытии международного форума Энергетической хартии в Баку.

Глава представительства заявила, что в настоящее время ЕБРР совместно с министерством и правительством разрабатывает план действий по поддержке проектов в области возобновляемых источников энергии.

«Все обсуждаемые нами вопросы, должны рассматриваться с точки зрения рынка, технических решений и т.д. Разумеется, одновременно нам необходимо решить много других вопросов в сотрудничестве с министерством энергетики и другими партнерами», - отметила Дуарте.

Отметим, что темой форума является «Энергетический переход через технологические и политические инновации».

Форум, состоящий из четырех сессий, посвящен развитию возобновляемых источников энергии и технологий, использованию и регулированию возобновляемых источников энергии, содействию повышению энергоэффективности, обмену передовым опытом и обеспечению безопасности на региональном уровне.

В работе форума участвуют высокопоставленные представители правительства из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена.

Также в работе форума принимают участие представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, а также около 200 участников, включая сотрудников иностранных посольств в Азербайджане, экспертов и представителей СМИ.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

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