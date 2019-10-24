BP: К реализации «Южного газового коридора» было привлечено 40 тыс. человек

БАКУ/Trend/ - В пик работ к реализации проекта «Южный газовый коридор» было привлечено 40 тысяч человек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в регионе Азербайджана, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли в ходе международного форума Энергетической хартии в Баку.

“Южный газовый коридор является одним из самых масштабных проектов в мире. Инвестиции в проект составляют 40 миллиардов долларов. В пик работ к реализации этого проекта было привлечено 40 тысяч человек»,- сказал он.

Асланбейли отметил, что в 2018 году проекты «Шах Дениз-2» и расширение Южнокавказского трубопровода были реализованы с опережением графика и с затратами ниже запланированной суммы.

«Первые коммерческие поставки начались 30 июня и обязательства по поставкам газа были выполнены успешно»,- сказал он.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции после выхода на плановую мощность. В ограниченном объеме поставки начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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