SOCAR: Ремонт на НПЗ имени Гейдара Алиева находится на стадии завершения

25 октября 2019 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По словам заместителя начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагима Ахмедова, текущий ремонт, проводимый SOCAR на НПЗ имени Гейдара Алиева, находится на стадии завершения.

Как сообщает в пятницу Trend, непосредственно с пресс-тура на заводе, начавшиеся четвертого октября ремонтные работы SOCAR на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева уже находятся на стадии поэтапного завершения, отремонтированные установки постепенно вводятся в эксплуатацию.

SOCAR нацелена на полное завершение ремонтно-наладочных работ на заводе до четвертого ноября. Наряду с нефтеперерабатывающим заводом, в комплексе SOCAR “Азеркимья” в Сумгайыте, также ведутся работы по текущему ремонту и реконструкции.

Стоит отметить, что кратковременный профилактический ремонт и долгосрочный капитальный ремонт нефтеперерабатывающих заводов - это обязательное требование в техническом паспорте каждой установки - для обеспечения непрерывной деятельности завода, и осуществляется на нефтеперерабатывающих заводах, эксплуатируемых во всем мире.

Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор Юсиф Агаев.

Твиттер: @eldarjanashvili

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