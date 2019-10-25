SOCAR огласил цели НПЗ имени Гейдара Алиева на ближайшие годы

25 октября 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На заводе, обеспечивающем значительную долю спроса на топливо в Азербайджане, сегодня проходят второй и третий этапы проекта по модернизации и реконструкции.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на слова заместителя начальника управления по связям с общественностью и организацией мероприятий Ибрагима Ахмедова во время пресс-тура, цель модернизации завода состоит в увеличении объемов экспорта, оптимизации операционных расходов и минимизации экологических рисков.

В рамках проекта в Азербайджане также планируется производство дизельного и бензинового топлива, отвечающего стандартам Евро-5, в 2021 и 2022 году соответственно. А в 2024-2025 годах планируется завершить и работы по увеличению объемов производства нефтепродуктов до 7,5 миллиона тонн.

Также, отметил Ахмедов, во время текущего ремонта компания планирует импорт бензина марки АИ-92 - до 120 тысяч тонн.

Рост импорта по сравнению с предыдущими годами, как сказал представитель SOCAR, связан с ростом потребления топлива в стране. Тарифы на продажу топлива в Азербайджане довольно низки по сравнению с международными рыночными ценами, поэтому импорт бензина приводит к убыткам, тратя дополнительные средства SOCAR.

Несмотря на это, компания выполняет свою задачу по обеспечению энергетической безопасности Азербайджана.

Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор Юсиф Агаев

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