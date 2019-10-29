"Азерэнержи" ведет ремонтно-восстановительные работы на электростанции "Баку" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерэнержи", параллельно с работой в регионах, осуществляет ремонтно-восстановительные работы с целью восстановления "утерянной силы" на электростанции "Баку" с установленной мощностью 104,4 мегаватт, а также в направлении повышения ее надежности и стабильности работы.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО, до «Программы реабилитации», принятой осенью прошлого года, один агрегат из 12 электростанции «Баку» вообще не работал, а остальные работали с не в полную силу. К концу года все агрегаты будут работать в полную силу. Таким образом, для устранения проблемы с начала года по заказу доставлены запасные части и начаты работы по монтажу и наладке. За последние месяцы отремонтировано семь агрегатов, в том числе один агрегат, остановленный с 2015 года. Работа на двух агрегатах на стадии завершения. По завершении ремонтных работ на остальных трех агрегатах к концу года будет восстановлена мощность в 20 мегаватт. Наряду с восстановлением производства электричества, на станции реализованы комплексные меры по его передаче. Устранена проблема на четырех воздушных 110-киловольтных линиях высокого напряжения.

Напомним, что наряду с электростанцией «Баку», ОАО «Азерэнержи» осуществляет реконструкционные, ремонтные, восстановительные работы в целом на 12 электростанциях, в том числе станциях модульного типа «Сангачал», «Хачмаз», «Шеки», «Астара» и «Шахдаг», а также в ТЭС «Азербайджан».

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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