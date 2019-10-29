В Баку проходит мероприятие, организованное компанией BP

29 октября 2019 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нефтяная компания BP организовала мероприятие, посвященное началу менторской программы в университетах, сообщает во вторник Trend с мероприятия.

Целью программы является налаживание контактов и связей, презентация, подготовка биографий. Также менторская программа включает в себя ежемесячные встречи, мастер-классы в бакинском офисе компании BP в течение шести месяцев.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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