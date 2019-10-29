Новая программа BP в университетах окажет поддержку студентам

29 октября 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Новая менторская программа, внедренная компанией BP в университеты, станет для студентов отличной возможностью приобрести некоторые очень важные навыки работы, столь необходимые в современном бизнес сообществе.

Об этом сообщила вице-президент по человеческим ресурсам компании BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции Нармина Набиева, сообщает во вторник Trend с мероприятия.

"Мы рады начать эту новую программу по поддержке развития студентов университетов в Азербайджане", - сказала вице-президент.

Она отметила, что наставники BP смогут оказать профессиональную поддержку студентам в их карьере, помогая им осознать потребности в развитии.

"Все сотрудники BP, которые вызвались стать наставниками, с большим энтузиазмом относятся к этой возможности. Они с нетерпением ждут встречи со своими подопечными, чтобы поделиться своими знаниями, о бизнесе BP в Азербайджане, и о том, каково это - работать в такой компании", - подытожила Нармина Набиева.

Отметим, что 29 октября 2019 года нефтяная компания BP организовала мероприятие, посвященное началу менторской программы в университетах.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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