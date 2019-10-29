На геологоразведочном судне SOCAR произошел взрыв, есть погибший и раненые (версия 2)

29 октября 2019 17:24 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 16:59

БАКУ/Trend/ - 29 октября 2019 года, примерно в 13:30, произошел взрыв на экспедиционном судне, на котором находились взрывчатые вещества, использованные при сейсмических исследованиях в мелкой части моря около поселка Гурган, сообщает Trend со ссыкой на SOCAR.

В результате скончался сотрудник компании Мамедов Габиль Гульмамед оглу.

Сотрудники компании - Велиев Азер Вагиф оглу, Пашаев Бахруз Рафиг оглу и работающий по контракту лодочник Халилов Беюкага Мамедага оглу, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу № 5.

Следует отметить, что взрывчатые вещества широко используются в морских сейсмических исследованиях и полностью безопасны при транспортировке. В направлении Гургана необходимо было произвести сейсморазведку, чтобы выяснить местонахождение новых скважин.

Создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего события.

В настоящее время ведется расследование, и общественность будет проинформирована о результатах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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