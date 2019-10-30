БАКУ/Trend/ - Украина рассчитывает на углубление энергетического сотрудничества с Азербайджаном, сказал в интервью Trend советник по экономическим вопросам посольства Украины в Азербайджане Сергей Штелюк.

"В контексте успешной реализации Азербайджаном проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), который обеспечит доступ азербайджанского газа на рынки европейских стран, Украина рассчитывает на углубление энергетического сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере. С введением в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP), а также интерконектора Греция-Болгария (IGB) будут созданы условия для транспортирования азербайджанского газа в страны Юго-Восточной Европы", - сказал он.

Штелюк отметил, что с присоединением к проекту ЮГК Румынии, в перспективе Украина будет иметь возможность получать азербайджанские энергоносители по маршруту Болгария-Румыния-Украина.



В этой связи ведется отработка проектов поступления прикаспийского природного газа в рамках реализации 2 и 3 фаз расширения проекта ЮГК, добавил он.

"Обеспечение экономики энергоносителями – это задача первостепенной важности для любого государства. Украина, как никто иной, понимает актуальность вопроса диверсификации источников и маршрутов поставок углеводородов и создания необходимых условий для преодоления монополии одного поставщика", - сказал Штелюк.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии. Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции после выхода на плановую мощность. В ограниченном объеме поставки начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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