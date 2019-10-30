В газовом госконцерне Туркменистана произведено кадровое назначение

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем председателя госконцерна «Туркменгаз» назначен Шагельди Хангельдиев, сообщает Trend в среду со ссылкой на обнародованное постановление президента Туркменистана.
Туркменистан - один из ключевых в Каспийском регионе поставщиков природного газа, осуществляющий поставки данного вида сырья в Китай и Россию.
"Туркменгаз" ведет разработку газовых и газоконденсатных месторождений, добычу газа и газового конденсата, производит переработку природного газа, транспортировку газа, газового конденсата и сжиженного газа, реализацию газа и продуктов его переработки на экспорт, а также внутри страны.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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