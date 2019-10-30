BP: Возобновилась работа платформы «Западный Чираг»

БАКУ/Trend/ - Профилактические работы, которые проводились с 15 октября на платформе «Западный Чираг», на блоке нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия, были успешно завершены и платформа возобновила свою работу вечером 29 октября, сообщает в среду Trend со ссылкой на BP, которая является оператором по разработке АЧГ.

Профилактические работы были проведены в рамках годовой рабочей программы по разработке АЧГ.

«В настоящее время производство на платформе постепенно увеличивается до прежнего уровня», - сказали в компании.

Как отмечается, программа профилактических работ на платформе «Западный Чираг» была запланирована на 15 дней.

«Эти работы включали в себя обновление факельной системы и системы управления. Такие программы являются частью обычных операций, они проводятся регулярно и в запланированной форме. Эти программы предназначены для выполнения регулярных инспекций и профилактических работ, в целях реализации проекта», - говорится в сообщении компании.

Отметим, что платформа «Западный Чираг» является частью комплекса АЧГ, который состоит из шести производственных платформ: «Чираг 1», «Центральный Азери», «Западный Азери», «Восточный Азери», «Глубоководный Гюнешли» и «Западный Чираг».

Платформа «Западный Чираг» была установлена между действующими платформами «Чираг» и «Глубоководный Гюнешли». Первая нефть с платформы была добыта 28 января 2014 года.

Напомним, что 20 сентября 1994 года правительство Азербайджана и группа международных нефтяных компаний, представляющих восемь стран, подписали соглашение о разделе продукции «Азери-Чираг-Гюнешли», которое впоследствии стало называться «Контрактом века». Контракт был продлен в сентябре 2017 года до середины века.

С начала добычи - в ноябре 1997 года, до конца второго квартала 2019 года, на месторождениях было добыто около 488 миллионов тонн (более 3,6 миллиарда баррелей) нефти.

Участниками АЧГ являются BP (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), Chevron (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31 процента).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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