Узбекистан откажется от топлива низкого экологического класса

БАКУ/Trend /- Узбекистан будет постепенно отказываться от топлива низкого экологического класса, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «Об утверждении концепции охраны окружающей среды Узбекистана до 2030 года».

Согласно документу, с 01 января 2020 года в Узбекистане запретят ввод новых мощностей по производству моторного топлива экологического класса ниже «Евро-4».

Кроме этого, с 01 января 2022 года запретят импорт моторного топлива экологического класса ниже «Евро-3», а с 01 января 2023 года – ниже «Евро-4».

Также с 01 января 2022 года планируют запретить импорт машин категорий «М» и «N», оборудованных газовыми, бензиновыми и дизельными двигателями, уровень токсичности которых не соответствует требованиям экологического класса «Евро-4».

Кабинету Министров в двухмесячный срок поручено утвердить порядок экологической сертификации ввозимых в Узбекистан новых машин категорий «М» и «N», на соответствие требованиям экологического класса.

Напомним, что цены на бензин Аи-91 в Узбекистане теперь устанавливают заправки.

С 15 августа цена бензина марки Аи-91 определяется через биржевые торги. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Узбекистана от 30 июля «Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы».

В «Узбекнефтегаз» считают, что свободная цена должна подстегнуть конкуренцию среди АЗС.

Автобензин (Аи-80, Аи-91, Аи-92 и Аи-95) и дизельное топливо в Узбекистане производятся на Ферганском и Бухарском нефтеперерабатывающих заводах.

Также, в конце августа 2019 года, на автозаправках Узбекистана подняли цены на бензин АИ-91 на 3,77 процента. Ранее его цена составляла 56 центов, а в настоящее время 58 центов соответственно.

Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.

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