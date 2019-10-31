Азербайджанские энергетические проекты вновь включены в список проектов общего интереса ЕС

31 октября 2019 18:53 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Европейская комиссия утвердила четвертый список проектов общего интереса по созданию трансграничной энергетической инфраструктуры в пространстве Европейского союза (ЕС), сообщает Trend со ссылкой на ЕС.

В целом, количество газовых проектов в списке сократилось за два последних года с 53 до 32, или на 21 процент от всех проектов.

Следующие проекты, предусматривающие транспортировку азербайджанского газа в Европу, снова включены в новый список: интерконнектор Греция — Болгария (IGB), поэтапное увеличение мощности кластера в коридоре (Болгария) - Румыния - Венгрия - (Австрия), известный как «ROHUAT / BRUA», Транскаспийский газопровод (TCP), «Будущее расширение Южнокавказского газопровода» (SCPFX)] и Трансадриатический трубопровод (TAP).

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции после выхода на плановую мощность. В ограниченном объеме поставки начались летом 2018 года.

Интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Проект BRUA обеспечит интеграцию источников природного газа из Каспийского и Средиземного морей, Ближнего Востока или Центральной Азии, с рынками Центральной и Западной Европы. Правительство Румынии утвердило Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики, компанией "Трансгаз" и Консультативным советом по "Южному газовому коридору" о потенциале сотрудничества в использовании газотранспортной инфраструктуры интерконнектора Румыния-Болгария и трубопровода Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия (BRUA), на предстоящих этапах расширения "Южного газового коридора" на Балканах и в Центральной Европе,

Транскаспийский газопровод предусматривает транспортировку туркменского газа в Европу через Азербайджан. Для этого необходимо проложить 300-километровый газопровод вдоль дна Каспийского моря до берегов Азербайджана.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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