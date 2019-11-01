Назначен новый генеральный директор ПО «Азеригаз», также о других назначениях - ОФИЦИАЛЬНО

1 ноября 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Распоряжением президента Азербайджанской Государственной нефтяной компании SOCAR Ровнага Абдуллаева произведены кадровые изменения, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Генеральный директор производственного объединения (ПО) «Азеригаз» Акпер Гаджиев назначен на должность начальника Управления экспорта газа SOCAR, заместитель генерального директора ПО «Азеригаз» Руслан Алиев назначен на должность генерального директора ПО «Азеригаз», начальник управления экспортом газа Гагамали Сейфуллаев на должность начальника треста"Neftqaztikinti”, заместитель директора нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Физули Тагиев назначен начальником Управления безопасности SOCAR.

Миркязим Абасов и Рашад Алиев назначены советниками президента SOCAR.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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