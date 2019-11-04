На НПЗ имени Гейдара Алиева успешно завершены ремонтные работы

4 ноября 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В минувшие дни были успешно завершены масштабные ремонтные работы на основных технологических установках нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на компанию SOCAR.

В результате непрерывной командной деятельности капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию четыре установки: устройство для первичной обработки топлива для дизельного и реактивного двигателей; устройство каталитического крекинга для получения бензина и жидких газов; устройство для коксования, позволяющее производить другие нефтепродукты, а также установки каталитического риформинга.

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