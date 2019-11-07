Азербайджанская нефть подешевела

7 ноября 2019 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста шестого ноября составила 67,40 доллара за баррель, что на 0,64 доллара ниже предыдущего показателя, сообщил в среду Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 66,51 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 0,04 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 61,45 долларов за баррель, что на 0,4 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого ноября составила 62,10 доллара за баррель, что на 0,57 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на седьмое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Изменились цены на азербайджанскую нефть
Энергетика 6 ноября 09:47
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 5 ноября 09:52
Цены на нефть слабо колеблются в ожидании данных о запасах этого сырья в США
США 5 ноября 09:43
Международное энергетическое агентство о вероятности резкого роста цен на нефть (Эксклюзив)
Энергетика 4 ноября 09:20
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 28 октября-1 ноября
Энергетика 2 ноября 11:57
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Энергетика 1 ноября 10:24
Лента новостей
Вырос товарооборот Турции с Туркменистаном
Турция 10:38
Решены все вопросы, связанные с проектом TAP – министр
Энергетика 10:35
Банк Израиля предлагает перевести школы на пятидневку и сократить каникулы
Израиль 10:30
В Грузии увеличились налоговые поступления в госбюджет, выплачиваемые иностранными компаниями
Финансы 10:28
Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на ядерный объект
Ядерная программа 10:22
Партии Мусават и НФА действуют не в интересах народа, а внешних сил - депутат
Политика 10:22
При стрельбе в закусочной в США погиб человек
США 10:17
В WhatsApp изменились настройки приватности
ИКТ 10:14
Президент компании SOCAR об уровне добычи на Нефтяных Камнях
Энергетика 10:10