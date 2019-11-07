АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На железнодорожном участке Баладжары-Ялама завершается строительство тяговых подстанций, предназначенных для понижения электрического напряжения и преобразования тока с целью передачи его в контактную сеть, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Подстанции находятся в Яшме (Хызинский район), Гызылбуруне ( территория Сиязани), Чархы и Яламе в Хачмазе.

На Баладжарской тяговой подстанции в Бинагадинском районе выполнено 33,4% работ

Таким образом, десять существующих тяговых подстанций, работающих на постоянном токе на участке Баладжары-Ялама, будут заменены на 5 новых тяговых подстанций, работающих на переменном токе.

В сообщении говорится, что со следующего года на участке Баладжары-Ялама планируется капитальный ремонт железной дороги. Процесс позволит обновить сферы сигнальной связи и энергоснабжения. Преобразование тяговых подстанций позволит стабилизировать интенсивность движения на железной дороге.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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