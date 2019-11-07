АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)

7 ноября 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На железнодорожном участке Баладжары-Ялама завершается строительство тяговых подстанций, предназначенных для понижения электрического напряжения и преобразования тока с целью передачи его в контактную сеть, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Подстанции находятся в Яшме (Хызинский район), Гызылбуруне ( территория Сиязани), Чархы и Яламе в Хачмазе.

На Баладжарской тяговой подстанции в Бинагадинском районе выполнено 33,4% работ

Таким образом, десять существующих тяговых подстанций, работающих на постоянном токе на участке Баладжары-Ялама, будут заменены на 5 новых тяговых подстанций, работающих на переменном токе.

В сообщении говорится, что со следующего года на участке Баладжары-Ялама планируется капитальный ремонт железной дороги. Процесс позволит обновить сферы сигнальной связи и энергоснабжения. Преобразование тяговых подстанций позволит стабилизировать интенсивность движения на железной дороге.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)
  • АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)
  • АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)
  • АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)
  • АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)
  • АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)
  • АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)
  • АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)
  • АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)
  • АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)
Новости по теме
Скоростной поезд Баку-Гянджа переходит на новый график движения
Общество 4 ноября 15:29
Возобновляется движение пригородных электропоездов до станции Сабунчи
Общество 28 октября 18:49
АЖД до конца 2019 г. получит от французской "Alstom" 8 грузовых локомотивов
Энергетика 28 октября 12:10
Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с французским локомотивом (ФОТО)
Бизнес 26 октября 15:44
Электропоезда на маршруте Баку-Бакиханов работать не будут
Общество 26 октября 12:25
Джавид Гурбанов встретился с министром дорог и градостроительства Ирана (ФОТО)
Азербайджан 25 октября 19:57
Лента новостей
ВВС США приостанавливают учебные полеты на севере Японии
США 13:40
Семьи шехидов, ветераны Карабахской войны и инвалиды событий 20 Января получили квартиры (ФОТО)
Общество 13:36
Baku Fashion Expo 2019. Новые коллаборации на пути к развитию проекта – интервью (ФОТО)
Интервью 13:13
В Иране рассказали о работе по обогащению урана в Фордо
Ядерная программа 13:12
Бортников: В СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
Политика 13:03
Министерство обороны Азербайджана и Генштаб Турции подписали протокол (ФОТО)
Политика 13:02
В Узбекистане ввели в эксплуатацию крупнейший военный полигон
Бизнес 12:59
Завтра в Баку начинаются чемпионаты по тамблингу и батутной гимнастике
Общество 12:55
Рост объема товарооборота Казахстана и Франции превысил 6%
Бизнес 12:54