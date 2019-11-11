В Омане заявили, что ОПЕК+ может сохранить квоты по сокращению добычи

11 ноября 2019 13:56 (UTC+04:00)

Страны ОПЕК+, которые соберутся на встречу 5-6 декабря в Вене для обсуждения уровней добычи нефти после марта 2020 года, скорее всего, сохранят действующие условия соглашения о сокращении добычи. Об этом журналистам сказал министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что на протяжении следующего года мы должны сохранить те же условия, что работали в этом году", - сказал он.

Министр также отметил, что четкой повестки декабрьской встречи пока нет, так как "она обычно только начинает формироваться за четыре недели до заседания".

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

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