Азербайджанская нефть подешевела

19 ноября 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста восемнадцатого ноября составила 66,91 доллара за баррель, что на 1,79 доллара ниже предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 65,63 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 1,73 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 61,52 доллара за баррель, что на 1,21 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восемнадцатого ноября составила 62,41 доллара за баррель, что на 0,78 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на девятнадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav_2105

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