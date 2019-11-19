Президент Узбекистана передал часть функций Узбекнефтегаза Госкомгеологии

19 ноября 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по совершенствованию системы организации и проведения геологоразведочных работ на нефть и газ, сообщает Trend со ссылкой на информационно-правовой портал Узбекистана “Норма”.

Согласно документу, две функции АО «Узбекнефтегаз» передаются Государственному комитету по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгеология).

Первая - это проведение научно-исследовательских, региональных геолого-съемочных, геофизических и буровых работ с выявлением и подготовкой нефтегазоперспективных структур для открытия новых месторождений углеводородного сырья.

Также Госкомгеологии передается функция организации работ для опережающего развития и воспроизводства запасов углеводородного сырья республики, повышения эффективности и результативности геологоразведочных работ, направленных на обеспечение открытия новых месторождений углеводородного сырья.

АО «Узбекнефтегаз» до конца 2019 года должно передать Госкомгеологии информацию о действующих проектах по проведению научно-исследовательских и геофизических работ, а также все имеющиеся фондовые и другие материалы по всем перспективным участкам, инвестиционным блокам и месторождениям углеводородного сырья.

Установлено, что начиная с 2020 года ежегодные государственные программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы по нефти и газу разрабатываются и утверждаются Госкомгеологии по согласованию с министерством энергетики, министерством экономики и промышленности и министерством финансов.

Кроме того, принято решение о передаче Агентству по управлению государственными активами доли АО «Узбекнефтегаз» и АО «Узбурнефтегаз» в уставных капиталах АО «Узбекгеофизика» и АО «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений».

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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