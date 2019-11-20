Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работать с ОПЕК+

20 ноября 2019 16:58 (UTC+04:00)

Россия намерена продолжить сотрудничать со странами ОПЕК в рамках соглашения по стабилизации мирового рынка нефти, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии форума "Россия зовет!", Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россия влияет на мировой энергетический рынок, серьезным образом влияет, но наибольшего эффекта мы достигаем тогда, когда работаем вместе с другими производителями. Только скоординированные шаги приносят оптимальный эффект для мировых энергетических рынков. В этом смысле мы будем продолжать работать с Саудовской Аравией, со странами Персидского залива, со странами ОПЕК в рамках системы, которая была создана за последние годы, - ОПЕК+", - сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что Россия никогда не будет использовать варварские способы добычи сланцевой нефти, которые угрожают экологии.

"Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти являются без всякого преувеличения варварскими. Они уничтожают экологию, в некоторых районах, где добывается сланцевая нефть, у граждан из крана идет не вода, а черная жижа. Такая добыча, несмотря на все возможные экономические преимущества, нам не нужна, мы на это не пойдем никогда", - сказал он.

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