Цены на нефть снижаются после двухдневного роста

22 ноября 2019 09:34 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют негативную динамику в рамках коррекции после роста на 2-3% в течение двух предыдущих торговых сессий. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 63,65 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,65%, до 58,2 доллара за баррель.

В пятницу на рынке нефти трейдеры предпочитают фиксировать прибыль после уверенного роста стоимости сырья в течение предыдущих двух торговых сессий. В четверг поддержку стоимости "черного золота" оказали сообщения в СМИ о том, что ОПЕК+ может в декабре продлить сделку о сокращении добычи нефти сразу до июня. При этом отмечается, что условия сделки, скорее всего, останутся неизменными. Встреча ОПЕК+ ожидается 4-6 декабря в Вене.

Кроме того, инвесторов продолжают беспокоить перспективы спроса на нефть в свете нерешенного торгового конфликта между США и Китаем. "Ключевым фактором для перспектив спроса на нефть являются текущие торговые переговоры между США и Китаем", — цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега CMC Markets в Сиднее Майкла Мак-Карти (Michael McCarthy).

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