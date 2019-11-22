Министр: Долгосрочная поддержка США "Южного газового коридора" заслуживает одобрения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в США министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с кандидатом президента Дональда Трампа на пост министра энергетики США Дэном Брюле.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, на встрече был обсужден вклад сотрудничества в энергетической сфере и поддержки США реализуемых Азербайджаном энергетических проектов, в развитие отношений между двумя странами, а также в сферы региональной и глобальной безопасности. Министр Шахбазов сообщил, что долгосрочная поддержка США реализации проекта "Южный газовый коридор" заслуживает одобрения.

На встрече также были затронуты реформы в сфере энергетики. Было отмечено, что распоряжение Президента Азербайджана "Об ускорении реформ в энергетическом секторе" является стратегическим документом, обеспечивающим коренные изменения в энергетическом секторе.

Дэн Брюле высоко оценил многочисленные глобальные энергетические инициативы Азербайджана реализуемые со дня подписания “Контракта Века”. Он также подчеркнул ключевую роль "Южного Газового Коридора" в энергетической безопасности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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