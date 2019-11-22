В связи с дождливой погодой серьезных проблем с электроснабжением в стране не возникло

БАКУ/Trend / - Несмотря на то, что по всей стране последние несколько дней шли проливные дожди, вчера вечером в горных районах наблюдался мокрый снег, а в северных и северо-западных районах страны - обильный снегопад, серьезных проблем с электроснабжением в стране не возникло. Об этом сообщили Trend в пресс-службе ОАО «Азеришыг».

Также было отмечено, что небольшие проблемы, возникшие на некоторых территориях страны, были оперативно разрешены.

Прошлой ночью в селе Агдам Товузского района, на воздушной линии электропередач в 35 киловольт случилась техническая авария, которая была оперативно устранена.

Сотрудники технического отдела ОАО «Азеришыг», осуществляя превентивные меры, оперативно устраняют жалобы, поступающие в индивидуальном порядке.

В пресс-службе также отметили, что в поселке Мухаммеди Абшеронского района обновляется энергетическое хозяйство. С этой целью с подстанции «Забрат» в вышеупомянутый поселок проводится новая двухконтурная линия, работы будут завершены к концу текущего месяца.

ОАО «Азеришыг» обращаясь к потребителям, заявляет, что в случае возникших проблем, обращаться на горячую линию 199, работающий круглосуточно.

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