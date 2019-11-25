МАГАТЭ оценит планы Узбекистана в ядерной энергетике

БАКУ /Trend/ - В 2020 году инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дадут оценку планам по строительству АЭС в Узбекистане, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Службу новостей ООН.

Об этом сказал временно исполняющий обязанности главы МАГАТЭ Корнел Ферута, выступая на заседании Совета управляющих в Вене.

Ферута привлек внимание к росту глобального спроса на атомную энергию и планам строительства новых ядерных реакторов. «В мире работают 449 атомных реакторов, которые обеспечивают 10 процентов мировой потребности в электроэнергии. В настоящее время по всему миру строятся еще 53 ядерных реактора. В 30 странах уже есть такие реакторы и еще примерно 30 государств заявили, что заинтересованы в том, чтобы добавить ядерную энергию в «корзину» своего энергетического потенциала», - сказал представитель МАГАТЭ.

В апреле этого года Узбекистан официально направил запрос на проведение миссии по комплексному рассмотрению ядерной инфраструктуры в 2020 году для оценки состояния развития ядерно-энергетической программы. МАГАТЭ официально подтвердило проведение миссии, а также семинара по подготовке узбекских специалистов к данной миссии. При содействии сотрудников МАГАТЭ разработана программа технической кооперации с организацией по повышению кадрового потенциала и созданию ядерной инфраструктуры в рамках реализации проекта строительства первой в Узбекистане АЭС на 2020-2021 годы.

Данная программа охватывает такие мероприятия, как обеспечение участия узбекских специалистов в учебных семинарах в период 2020-2021 годов в зарубежных странах на темы, связанные с проектом строительства АЭС, проведение семинаров-тренингов с участием МАГАТЭ.

МАГАТЭ оказывает странам техническое содействие в обеспечении безопасности атомных электростанций и осуществляет проверки как действующих, так и строящихся реакторов. В следующем году инспекторы МАГАТЭ планируют побывать в Беларуси, Кении, Уганде и Узбекистане.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер: @vakilovfaxri

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