Греческий участок TAP заполнен газом

26 ноября 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 25 ноября консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) AG начал заполнять газом 2-километровый участок газопровода в Греции между рекой Эврос и компрессорной станцией в Кипой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на консорциум TAP.

«Это начальная стадия процесса ввода трубопровода в эксплуатацию, целью которой является обеспечение полной безопасности и готовности инфраструктуры к работе после завершения процесса, в соответствии с национальными и международными стандартами безопасности и эксплуатации», - говорится в сообщении.

«Безопасность - наш приоритет номер один, и мы тщательно подготовились к этому важному шагу. Мы начинаем внедрение природного газа в систему в соответствии с нашей приверженностью стандартам безопасности, охраны окружающей среды и качества. TAP внедрила Программу обеспечения готовности к запуску, которая подтвердила, что все этапы строительства, ввода в эксплуатацию, запуска и бизнес-требований были выполнены до заполнения трубопровода природным газом», - сказал операционный директор TAP Рикардо Руис Нуньес.

Отметим, что ТАР, стоимостью 4,5 миллиарда евро, является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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