Азербайджан и Туркменистан подписали соглашение о прокладке фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря (ФОТО)

На состоявшейся 28 ноября в столице Туркменистана Ашхабаде 12-й Международной выставке Телекоммуникационной и IТ Промышленности “Türkmentel 2019” было подписано межгосударственное соглашение о прокладке магистральной фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

Межгосударственное соглашение «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и пользовании волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Туркменистан операторами связи Азербайджанской Республики и Туркменистана» было подписано со стороны Азербайджана чрезвычайным и полномочным послом Гасаном Зейналовым и председателем Агентства «Туркменарагатнашик» («Türkmenaragatnaşyk») Министерства Промышленности и Коммуникаций Гаджимурад Худайгулиевым со стороны Туркменистана.

Согласно соглашению, магистральный фибер-оптический кабель проходящий по дну Каспийского моря будет реализован магистральным интернет провайдером Азербайджана «AzerTelecom» и телекоммуникационным оператором Туркменистана “Türkmentelekom». Кабельная линия будет проведена между географическими точками Сиязань и Туркменбашы.

Проложение такой магистральной кабельной линии компанией «AzerTelecom» сформирует Цифровой Шелковый Путь, проходящий через Азербайджан и соединяющий Европу и Азию. Магистральная линия позволит передавать интернет трафик из интернет центров Европы посредством Азербайджана в Туркменистан и далее в Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию. Такая магистральная линия превратит Азербайджан в центральную страну в передаче интернет трафика между Европой и Южной Азией и сформирует цифровой телекоммуникационный коридор. Кабельная линия внесет вклад в развитие телекоммуникационного сектора двух государств, а также региона.

Отметим, что, в рамках программы «Azerbaijan Digital Hub», «AzerTelecom» проводит крупные инфраструктурные проекты внутри страны и за ее пределами по превращению Азербайджана в региональный цифровой центр. Построение инфраструктуры в рамках программы за пределами страны предполагает проложение магистральной кабельной линии с высокой пропускной способностью по дну Каспийского моря между Азербайджаном и странами Средней Азией. Проект состоит из двух направлений – маршрута Азербайджан-Казахстан и Азербайджан-Туркменистан. Уже существует договор

подписанный между операторами и двумя государствами о проведении Транскаспийской Фибер-Оптической кабельной линии (TransCaspian Fiber Optic - TCFO) протяженностью в 380-400 км между Азербайджаном и Казахстаном.

«AzerTelecom» - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией «Bakcell» – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. «AzerTelecom» через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций.

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