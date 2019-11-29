Газифицирован ряд сел Губинского района Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Завершены работы по газификации сел Алимамедоба, Чайдузу, Гаджигусейнли и поселка Гянджляр Губинского района, а также стартовала подача природного газа на эти территории, сообщает Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Для газификации были проложены линии газоснабжения различного диаметра в селе Алимаммедоба длиной 16,902 тысячи метра, в селе Чайдуз – 5,299 тысячи метра, в селе Гаджигусейнли – 31,255 тысячи метра, в поселке Гянджляр - 9,907 тысячи метра, а также в домах были установлены газовые регуляторы и счетчики.

С сегодняшнего дня природный газ будут использовать 248 частных домов в селе Алимамедоба, 65 - в селе Чайдузу, 488 - в селе Гаджигусейнли, и 106 – в поселке Гянджляр.

Также сегодня в Губинском районе сдан в эксплуатацию Газорегулирующий пункт (ГРП) “Барлы”. Пока данный ГРП обеспечивает газом пять сел.

Однако в перспективе, другие села, находящиеся в 19 километрах от Губинского района (в направлении Хачмазского района) также будут иметь возможность подключения к данному ГРП.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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