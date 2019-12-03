Нефть дорожает в ожидании заседаний ОПЕК+

3 декабря 2019 10:30 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут в преддверии заседаний ОПЕК+, где будет обсуждаться судьба сделки по сокращению добычи. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,18%, до 61,03 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,3%, до 56,13 доллара за баррель.

Представители ОПЕК+ встретятся в Вене 5-6 декабря. По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, хочет продлить соглашение о сокращении добычи как минимум до июня 2020 года на фоне опасений за снижение цен на нефть. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 5 декабря, 6 декабря — представители всех стран-участниц ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года и действует до конца марта 2020 года.

Дополнительную поддержку рынку нефти оказывает статистика крупнейшего потребителя нефти — Китая — от делового издания Caixin, согласно которой индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) страны в ноябре неожиданно вырос.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ОПЕК+ считают, что в США закончится сланцевый "золотой век"
Энергетика 09:44
В китайском Шэньяне ликвидировали пожар в жилой высотке
Китай 08:09
На заводе в Пекине произошел взрыв
Китай 05:37
США ищут более долговременные варианты СНВ с участием Китая
США 00:29
Советник Трампа: торговая сделка между США и Китаем может быть заключена до конца года
США 2 декабря 22:47
Замглавы МИД Ирана обсудил в Пекине ядерную сделку
Ядерная программа 2 декабря 12:00
Лента новостей
В Азербайджане завершается прием документов для аккредитации организаций, намеревающихся проводить еxit-poll в муниципальных выборах
Политика 10:51
Бакинская высшая школа нефти и Техасский международный университет A & M подписали Меморандум о взаимопонимании
Общество 10:51
«Protech Enerji» получила лицензию на разведку нефти и газа в Турции
Энергетика 10:44
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер
Тендеры 10:27
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 10:26
Сербия надеется получить газ через «Южный газовый коридор»
Энергетика 10:24
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 10:24
В Баку произошло ДТП с участием маршрутного автобуса (ФОТО)
Происшествия 10:19
В компании SOCAR назначен новый вице-президент
Энергетика 10:19