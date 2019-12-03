TANAP удостоен наград “World Leader” и “Green World Ambassador”

БАКУ/ Trend / - Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является самым протяженным сегментом «Южного газового коридора», был удостоен наград “World Leader” and “Green World Ambassador”, сообщает во вторник Trend со ссылкой на консорциум TANAP.

Награды были вручены на церемонии, организованной британской «The Green Organisation», которая оценивает и награждает проекты в области окружающей среды.

«Команда TANAP была удостоена данных наград в присутствии многих влиятельных и глобальных компаний в ходе мероприятия, проведенного в Лондоне», - говорится в сообщении консорциума.

Отметим, что церемония открытия соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция).

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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