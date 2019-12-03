Восстановлено более 99% земли вдоль маршрута TAP

3 декабря 2019 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Более 99 процентов почвы вдоль маршрута Трансадриатического газопровода (TAP) приведено в исходное состояние в Греции, Албании и Италии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении консорциума TAP.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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