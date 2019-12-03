БАКУ/Trend/ - В Грузии создана энергетическая биржа, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Как сообщается, в сферу деятельностью биржи будет входить заключение двусторонних соглашений, координация действий и подготовка мероприятий необходимых для формирования рынков или их организации.

Грузинская энергетическая биржа создана по указу министерства экономики и устойчивого развития Грузии с равным долевым участием «Грузинской государственной электросистемы» и «Коммерческого оператора электросистемы».

Министерство экономики и устойчивого развития считает, что энергетическая биржа является нейтральной, объективной и прозрачной организацией, которая после получения соответствующих лицензий будет обеспечивать выполнение функций оператора регулируемого рынка электроэнергии.

По замыслу организаторов, проект энергетического рынка позволит привлечь больше инвестиций в профильный сектор и, благодаря внедрению европейской модели, процесс ценообразования станет более прозрачным, что станет залогом энергетической устойчивости Грузии.

Рынок электроэнергии начнет функционировать с 2021 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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