В Грузии создана энергетическая биржа

3 декабря 2019 21:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Грузии создана энергетическая биржа, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Как сообщается, в сферу деятельностью биржи будет входить заключение двусторонних соглашений, координация действий и подготовка мероприятий необходимых для формирования рынков или их организации.

Грузинская энергетическая биржа создана по указу министерства экономики и устойчивого развития Грузии с равным долевым участием «Грузинской государственной электросистемы» и «Коммерческого оператора электросистемы».

Министерство экономики и устойчивого развития считает, что энергетическая биржа является нейтральной, объективной и прозрачной организацией, которая после получения соответствующих лицензий будет обеспечивать выполнение функций оператора регулируемого рынка электроэнергии.

По замыслу организаторов, проект энергетического рынка позволит привлечь больше инвестиций в профильный сектор и, благодаря внедрению европейской модели, процесс ценообразования станет более прозрачным, что станет залогом энергетической устойчивости Грузии.

Рынок электроэнергии начнет функционировать с 2021 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сократилось число визитов из России в Грузию
Туризм 19:27
SOCAR скоро откроет новый АЗК в Грузии
Экономика 17:51
В Париже состоялся международный франко-грузинский деловой совет MEDEF
Бизнес 16:17
Грузия продолжит закупать топливо у Азербайджана (Эксклюзив)
Энергетика 16:03
Грузия и Великобритания обсудили перспективы сотрудничества в рамках совместного форума
Бизнес 15:06
АБР поддерживает улучшение инфраструктуры и услуг в городах Грузии
Финансы 14:03
Лента новостей
В Лондоне началась акция протеста против действий НАТО и Трампа
Европа 22:53
Меркель заявила об оптимистичном настрое, несмотря на разногласия в НАТО
Европа 22:31
Пять ракет упали на территории военной базы в Ираке
Арабские страны 22:16
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в настоящее время находится на этапе очень активных реформ
Политика 22:16
В пожаре на фабрике в столице Судана погибли 26 человек
Другие страны 21:59
В Госдепе заявили, что США не считают Россию спонсором терроризма
США 21:42
Названы популярные города мира с дешевым традиционным такси
В мире 21:16
В регионах Азербайджана растет кредитование
Финансы 20:58
Директор Огузской профессиональной школы задержан по подозрению в коррупции
Происшествия 20:39