«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связи с погодными условиями

5 декабря 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с ожидаемой ветреной погодой на территории Азербайджана открытое акционерное общество (ОАО) "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы, сообщает Trend со ссылкой на "Азеришыг".

Руководство акционерного общества дало особые указания.

Согласно указаниям, было организовано дежурство, с участием начальников электросетей и сотрудников технических департаментов по всей стране.

В настоящее время, во главе с руководством ОАО "Азеришыг", на дежурстве находятся сотрудники технических департаментов Баку и регионов, а также аварийной службы. В целях оперативного предотвращения возможных аварий, соответствующие материалы, машины и механизмы были выделены и отправлены в отдаленные населенные пункты и регионы страны.

Потребители могут обращаться в действующий круглосуточно Call-центр 199.

Отметим, что основной обязанностью ОАО "Азеришыг" является обеспечение республики, а в частности города Баку, непрерывной и качественной электроэнергией, оказание абонентам высококачественных услуг, реконструкция электрической связи в соответствии с мировыми стандартами. Руководствуясь этими принципами, "Азеришыг" ведет реконструктивные и ремонтные работы - строятся новые подстанции, устанавливаются комплектные трансформаторные подстанции и проводятся кабельные линии. Осуществление этих мероприятий производится для удобства населения города и превращения Баку в один из ведущих городов мира.

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