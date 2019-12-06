Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страны ОПЕК достигли консенсуса по сделке

6 декабря 2019 02:47 (UTC+04:00)

Страны ОПЕК на министерской встрече в четверг достигли консенсуса о судьбе сделки по снижению объемов добычи нефти, но планируют продолжить переговоры с пятницу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман по итогам встречи министров ОПЕК в Вене.

"Мы достигли соглашения со всеми участниками ОПЕК, - сказал он. - У нас всегда среди членов ОПЕК есть договоренность".

При этом он отметил, что достигнутое в четверг вечером соглашение с министрами ОПЕК предстоит обсудить на заседании с министрами в формате ОПЕК+, которое состоится в пятницу. В целом он считает, что министерская встреча ОПЕК прошла успешно.

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