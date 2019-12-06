Азербайджанская нефть подорожала

6 декабря 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста, пятого декабря составила 68,95 доллара за баррель, что на 0,79 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 67,59 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем больше на 0,83 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 61,88 доллара за баррель, что на 0,66 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого декабря составила 66,11 доллара за баррель, что на 0,7 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на шестое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @IsmailovaNargis

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