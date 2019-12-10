В Баку проходит международная конференция Energy Forward

БАКУ/Trend/ - В преддверии 2020 года необходимо продвигать энергетические технологии, именно этим и занимается Baker Hughes, совместно со своими клиентами и партнерами.

Об этом сказал президент и генеральный директор компании Baker Hughes Рами Гасем, сообщает Trend с конференции Energy Forward, организованной компанией Baker Hughes.

"Сегодня и завтра мы представим новые идеи по современным технологиям и тенденциям в энергетическом секторе. Так же будут обсуждены вопросы эффективности производства и безопасности", - заявил он.

По словам Гасема, у компании есть большой потенциал для развития, она использует современные технологии, продвигая развитие энергетического сектора и цифровую трансформацию.

Отметим, что сегодня впервые в Азербайджане проходит конференция Energy Forward, организованная компанией Baker Hughes, на которой присутствуют технических эксперты со всего мира, для обсуждения основных тенденций, существенно влияющих на производительность, эффективность и безопасность в нефтегазовом секторе.

Energy Forward - это уникальное технологическое мероприятие, объединяющее более 250 лидеров и ключевых партнеров из основных нефтяных и газовых компаний мира с целью обмена передовым опытом и результатами на международном уровне и выявления возможностей в области инженерии, науки и информации, демонстрируя цифровую трансформацию и инновации для дальнейшего развития нефтегазового сектора в Каспийском регионе.

Отметим, что Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и многое другое.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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