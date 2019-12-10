Парламент Болгарии ратифицировал кредитное соглашение по IGB

БАКУ /Trend/ - Парламент Болгарии ратифицировал кредитное соглашение, подписанное в октябре этого года между Европейским инвестиционным банком (EIB) и Болгарским энергетическим холдингом (BEH EAD) для финансирования проекта строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), передает Trend во вторник со ссылкой на сайт Radio Bulgaria.

«Это обеспечит строительство IGB, проекта, который включен в список семи наиболее важных для энергетического сектора ЕС и позволит реально диверсифицировать источники и маршруты поставок природного газа», - говорится в сообщении.

Отметим, что 10 октября что между BEH EAD и Европейским инвестиционным банком было подписано соглашение на предоставление кредита в размере 109 миллионов евро для проекта под государственную гарантию со стороны Болгарии.

Интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля - в объеме 0,3 миллиарда кубометров, на краткосрочные рынки.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции. 4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа — на краткосрочные рынки.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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