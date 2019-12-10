Baker Hughes и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании

10 декабря 2019 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Baker Hughes и SOCAR подпишут меморандум о взаимопонимании для разработки и реализации концепции бережливого производства на скважинах, в рамках операций по разведке и добыче, сообщает Trend с конференции Energy Forward, организованной компанией Baker and Hughes.

Проект нацелен на выявление и использование возможностей повышения производительности на новых скважинах. Внедрение усовершенствованных технологических решений Baker Hughes при использовании локальных ресурсов и возможностей будет способствовать развитию всей нефтегазовой отрасли Азербайджана.

Отметим, что сегодня впервые в Азербайджане проходит конференция Energy Forward, организованная компанией Baker Hughes, на которой присутствуют технических эксперты со всего мира, для обсуждения основных тенденций, существенно влияющих на производительность, эффективность и безопасность в нефтегазовом секторе.

Energy Forward - это уникальное технологическое мероприятие, объединяющее более 250 лидеров и ключевых партнеров из основных нефтяных и газовых компаний мира с целью обмена передовым опытом и результатами на международном уровне и выявления возможностей в области инженерии, науки и информации, демонстрируя цифровую трансформацию и инновации для дальнейшего развития нефтегазового сектора в Каспийском регионе.

Отметим, что Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и многое другое.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ульви Мехтиев: До конца декабря ожидается открытие трёх центров ASAN
Бизнес 11:31
К 2040 году мировой спрос на энергоносители увеличится на 30% - Гэри Коунс
Энергетика 11:24
Baker Hughes и НИПИ «Нефтегаз» SOCAR подписали производственное соглашение о локализации производства нефтепромысловых химикатов
Энергетика 11:16
Парламент Болгарии ратифицировал кредитное соглашение по IGB
Энергетика 11:09
Отсутствие лёгких нефтяных месторождений требует использования передовых и инновационных технологий
Энергетика 10:52
Ровнаг Абдуллаев: В Азербайджане промышленным способом добыто более 2 млрд тонн нефти
Бизнес 10:46
Лента новостей
Ульви Мехтиев: До конца декабря ожидается открытие трёх центров ASAN
Бизнес 11:31
К 2040 году мировой спрос на энергоносители увеличится на 30% - Гэри Коунс
Энергетика 11:24
Бакинской высшей школе нефти будет передано лицензионное программное обеспечение JewelSuite ™
Энергетика 11:23
Лауреат Нобелевской премии по химии вошла в совет директоров Alphabet
США 11:22
В судах Азербайджана назначены специальные судьи, работающие со СМИ
Общество 11:20
Baker Hughes и НИПИ «Нефтегаз» SOCAR подписали производственное соглашение о локализации производства нефтепромысловых химикатов
Энергетика 11:16
Парламент Болгарии ратифицировал кредитное соглашение по IGB
Энергетика 11:09
"Узбекинвест" стал первой узбекской компанией, получившей рейтинг BА-3 от Moody's
Бизнес 11:08
Туркменистан приобретет буровое оборудование
Тендеры 11:00