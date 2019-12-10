В Азербайджане планируется производство экологичного автомобильного горючего

10 декабря 2019 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева SOCAR, основанном в 1953 году, в настоящее время осуществляются 2-й и 3-й этапы проекта модернизации и реконструкции, сообщает Trend со ссылкой на госнефтекомпанию SOCAR.

В результате работ, осуществляемых в рамках проекта, в 2021-2022 годах планируется выпуск дизельного и бензинового топлива, отвечающего стандарту Евро-5, что послужит значительному сокращению вредных выбросов в атмосферу транспортными средствами. Модернизация завода внесет существенный вклад в дело охраны окружающей среды, так как более 80 процентов таких выбросов в Азербайджане происходит именно в результате эксплуатации транспортных средств.

Одной из основных целей проекта является улучшение экологической ситуации в Баку. В производственных процессах, в основном, в ходе эксплуатации старых установок, возникает ряд рисков для окружающей среды, а модернизация позволит минимизировать такие риски. С этой целью предусматривается внедрение современных и отвечающих международным стандартам технологий.

Также в 2024-2025 годах планируется завершить работы по увеличению объемов производства до 7,5 миллиона тонн.

Отметим, что НПЗ имени Гейдара Алиева, расположенный на Абшеронском полуострове — одно из крупнейших на Южном Кавказе нефтеперерабатывающих предприятий.

Ежегодная производительность завода варьируется в пределах 4-6 миллионов тонн, с перспективой увеличения до 10 миллионов тонн.

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