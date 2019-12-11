Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США

11 декабря 2019 10:00 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, а также в ожидании ясности относительно перспективы повышения пошлин США на товары из Китая 15 декабря. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62%, до 64,93 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,52%, до 58,93 доллара за баррель.

Трейдеры с пессимизмом восприняли данные API, который в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,4 миллиона баррелей после снижения на 3,7 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 2,76 миллиона баррелей.

"Стоимость нефти падает с самого высокого уровня закрытия почти за три месяца после того, как данные API указали на рост запасов, в то время как неопределенность по поводу возможной отсрочки декабрьского повышения пошлин усиливает снижение", — сказал агентству Рейтер рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).

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