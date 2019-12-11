Запасы газового конденсата комплекса Южный Парс Ирана достигли 2,5 млн баррелей

11 декабря 2019 15:53 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Ежегодный доход иранской нефтехимической компании Мобин увеличится на более чем $ 350 млн
Экономика 13:05
В Иране реализуют 53 нефтехимических проекта
Экономика 10 декабря 19:41
Ежедневный экспорт иранской нефтехимической компании "Нури" составил 1,2 тыс. тонн
Энергетика 10 декабря 15:41
Производство иранской нефтехимической компании Парс выросло на 8 %
Экономика 4 декабря 15:29
Доходы Ирана от экспорта киви превысили $ 97 млн
Экономика 3 декабря 19:11
На иранском месторождении Южный Парс завершен монтаж оборудования еще на 2-х платформах
Энергетика 2 декабря 16:22
Лента новостей
В Узбекистане идет модернизация завода, финансируемая МБРР
Энергетика 16:24
ЦИК Азербайджана рассмотрел обращения ряда партий для участия во внеочередных парламентских выборах
Политика 16:19
Объем грузоперевозок ж/д транспортом в Казахстане превысил 230 млн тонн
Транспорт 16:09
Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования
Финансы 16:09
Обнародовано количество автомобилей, перевезенных через порты Турции в ноябре
Турция 16:06
SOCAR и СТП подписали меморандум по развитию национальной промышленности
Энергетика 16:05
Обнародовано количество трейлеров и контейнеров, перевезенных через порты Турции в ноябре
Турция 16:05
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комитета статистики Кореи
Политика 15:46
Цифровая Новогодняя кампания от Azercell! (ФОТО)
ИКТ 15:45