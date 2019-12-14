Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020 год

БАКУ/Trend/ - Согласно прогнозам Управления по энергетической информации министерства энергетики США (EIA), опубликованным в декабрьском обзоре энергетического рынка, добыча нефти и конденсата в Азербайджане в 2019 году составит в среднем 0,79 миллиона баррелей в сутки, сообщает Trend.

По прогнозам EIA, в четвертом квартале 2019 года добыча ожидается на уровне 0,76 миллиона баррелей в сутки.

По оценкам EIA, добыча нефти и конденсата в Азербайджане в 2020 году составит 0,76 миллиона баррелей в сутки.

Поквартальный прогноз добычи нефти и конденсата в Азербайджане на 2020 год выглядит следующим образом: 0,77 миллиона баррелей в сутки и 0,76 миллиона баррелей в сутки в первом и втором кварталах 2020 года и по 0,75 миллиона баррелей в сутки в третьем и четвертом кварталах.

Согласно данным EIA, объем добычи нефти и конденсата в Азербайджане по состоянию на 2018 год составлял 0,81 миллиона баррелей в сутки.

Отметим, что основной объем нефтедобычи в Азербайджане, приходится на блок морских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", где добывается легкая нефть сорта Azeri Light.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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