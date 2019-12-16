Азербайджано-грузинские энергосистемы подключены к оптической кабельной связи (ВИДЕО)

16 декабря 2019 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На азербайджано-грузинской границе реализован важный проект для энергосистем обеих стран, сообщает Trend со ссылкой на открытое акционерное общество (ОАО) «Азерэнержи».

Так, в соответствии с меморандумом, подписанным 18 декабря прошлого года руководителями акционерных обществ “Грузинская Государственная электросистема” и “Азерэнержи”, энергосистемы двух стран 12-13 декабря этого года были подключены к оптическому кабелю.

Ахмед Мурадли из «Азерэнержи», Георгий Амузашвили из Грузинской государственной электросистемы и Вахтанг Киквадзе из «СакРусэнерго» в качестве уполномоченных представителей курировали процесс подключения оптического кабеля.

Оптическая кабельная связь улучшит обмен информацией между энергосистемами обеих стран и сыграет неоценимую роль в передаче данных SCADA, релейной защите и противоаварийных воздействиях.

В то же время, это позволит в режиме реального времени отслеживать процесс импорта и экспорта электроэнергии.

Оптический кабель соединит азербайджанскую 500-киловольтную подстанцию «Самух» с грузинской 500-киловольтной подстанцией «Гардабани».

Отметим также, что в настоящее время в целях повышения доверия и увеличения экспорта электроэнергии, в том числе транзита из Грузии на европейский рынок, 330-киловольтная воздушная линия “Агстафа-Гардабани” реконструируется на 44 километре в двухцепном варианте.

Большая часть проекта уже выполнена, из 162 опор, которые должны быть установлены согласно проекту, на данный момент установлено 155.

Отметим, что Грузия является крупнейшим экспортером электроэнергии Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
EIB об основных направлениях сотрудничества с Азербайджаном
Финансы 11:30
IGB ищет консультанта по экологическому и социальному мониторингу
Энергетика 11:02
Грузия и Япония углубляют сотрудничество в экономической сфере
Бизнес 10:49
Грузинская компания планирует увеличить производство кивано
Бизнес 10:19
Холодная осень о боли в горле спросит (ФОТО)
Общество 09:15
Азербайджан вошел в рейтинг самых могущественных стран мира
Политика 09:11
Лента новостей
Узбекский "Нефтегазинвест" объявил тендер
Тендеры 12:03
Азербайджанский народ не должен слушать выходцев из НФА
Политика 11:59
Восточная сказка для бакинцев
Культура 11:56
Туркменистан утвердил свой состав межправкомиссии с Турцией
Туркменистан 11:48
Иранская нефтехимическая компания "Харк" расширила производство
Экономика 11:38
Обнародованы объемы перевалки грузов через порты Турции в ноябре
Транспорт 11:31
EIB об основных направлениях сотрудничества с Азербайджаном
Финансы 11:30
В Баку приехала Принцесса европейского джаза (ФОТО)
Культура 11:24
Официальный курс узбекского сума на 17-23 декабря
Финансы 11:21