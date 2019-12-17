В Грузии выросло производство электроэнерогии

17 декабря 2019 14:50 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Оппозиция в Грузии планирует пикетировать здание парламента
Грузия 14:37
Грузия увеличила экспорт орехов и фруктов
Бизнес 13:56
В Грузии снизилась добыча сырой нефти
Энергетика 13:47
"Консорциум развития Анаклия" не представил документацию о кредитных соглашениях с банками грузинскому правительству
Транспорт 10:36
ЕИБ поддерживает социально-экономическую инфраструктуру Грузии (Эксклюзив)
Финансы 16 декабря 18:34
Грузооборот порта Поти достиг рекордного уровня в Грузии
Транспорт 16 декабря 17:54
Лента новостей
С участием Азербайджана будет обсуждено открытие железнодорожного маршрута в Узбекистане
Транспорт 15:21
Минэкологии Казахстана призвало Кыргызстан к сотрудничеству по спасению Арала
Казахстан 15:19
Азербайджанская семейная чета стала чемпионом мира среди профессионалов в Австрии (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:17
Создано Бакинское управление Госслужбы инспекции труда
Общество 15:13
Со следующего года в Азербайджане могут внедрить выездные социальные услуги - минтруда
Общество 15:11
Компании в США отказываются прекращать сотрудничество с Huawei
США 15:10
Азай Гулиев: В Азербайджане очень актуально принятие законопроекта о социальных заказах
Общество 15:01
Узбекистан стал лидером по поставкам зелени в Украину и Россию, опередив Иран и Италию
Бизнес 14:55
Консорциум турецких компаний построит в Болгарии железнодорожную линию
Транспорт 14:55