Туркменистан передал Афганистану мощное электрооборудование

18 декабря 2019 12:25 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В городе Тургунди афганской провинции Герат состоялась торжественная церемония по случаю передачи мощного электроэнергетического оборудования для нужд экономики Афганистана, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменский телеканал "Алтын Асыр".

В частности были переданы трансформатор мощностью 125 мегаватт и вспомогательное оборудование.

Это будет иметь важное значение как для налаживания надёжного энергоснабжения в соседнем государстве, так и увеличения объёмов поставляемой Туркменистаном электроэнергии, говорилось в репортаже.

Напомним, что Афганистан в последние годы получает из Туркменистана электроэнергию и сжиженный газ по льготным ценам.

Год назад была введена в строй пограничная ЛЭП Рабаткашан-Калайнау для поставок туркменской электроэнергии в северные районы Афганистана.

Согласно Программе социально-экономического развития Туркменистана, общий объём производимой в стране электроэнергии в ближайшие семь лет планируется довести до 33 миллиардов киловатт-часов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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