Южнокорейские компании создали в Узбекистане лабораторию неразрушающего контроля

БАКУ /Trend/ - Проектная компания «УзЛИТИнефтегаз» в составе «Узбекнефтегаза» и южнокорейские Daesan NDE и Samyoung Material Inspection Technology создали лабораторию неразрушающего контроля, который позволяет выявлять дефекты на трубопроводах в нефтегазовой отрасли Узбекистана, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу «Узбекнефтегаза».

По данным «Узбекнефтегаза», единственная в стране лаборатория неразрушающего контроля оснащена самыми современными приборами и оборудованием, а также методиками производства работ и обработки результатов.

На базе лаборатории узбекских специалистов будут обучать последним разработкам в области контроля и эксплуатации технологических систем предупреждения аварийных ситуаций, добавили в пресс-службе.

SamYoung Material Inspection Technology - это сервисная компания по неразрушающему контролю, основанная на богатых технологиях и опыте. Компания проводит инспекцию в различных областях, включая ГЭС, теплоэлектростанции, электростанции, объекты аэрокосмической, оборонной промышленности, дороги, мосты, порты и суда, и играет важную роль в предотвращении экономических потерь посредством инспекции качества.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.